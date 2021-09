Em vídeo, Guilherme Militão se emociona com a entrada de Viviane Araújo na cerimônia de casamento

05/09/2021 | 11:10



Como você viu, Viviane Araújo casou-se com Guilherme Militão na última sexta-feira, dia 3, no Rio de Janeiro, em uma cerimônia para 300 convidados. No entanto, foi só no último sábado, dia 4, que Vivi compartilhou no Instagram um lindo vídeo de sua entrada no casamento. O que chamou bastante a atenção dos fãs nesse momento foi a reação do empresário ao ver a amada chegar para o casório, já que Guilherme se emocionou muito e elogiou a atriz quando os dois finalmente se encontraram no altar.

Nos comentários do post, Viviane recebeu o apoio de diversos famosos.

Chorei? e fiquei desejando o melhor da vida para vocês dois. Que essa relação seja cheia de amor, cumplicidade e respeito., escreveu Taís Araújo.

Viva o amor., celebrou Glória Pires.

Lindos... que Deus os abençoe! Saúde, Amor, Alegrias e Prosperidade, amada @araujovivianne e amado Militão., desejou Adriana Lessa.

Depois da cerimônia, Viviane e Guilherme curtiram uma feijoada com amigos. Antes do casório, eles ainda deram uma passadinha na feira para comer pastel. Eles são mesmo uma meta de relacionamento, né?