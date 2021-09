Após estreia no Caldeirão, Marcos Mion é elogiado por Boninho e comemora com a família na piscina

05/09/2021 | 10:10



Marcos Mion foi um sucesso absoluto no último sábado, dia 4! Após a estreia do novo Caldeirão, o apresentador recebeu mais de 700 mensagens no WhatsApp, além das incontáveis interações feitas nas redes sociais. No entanto, Mion fez questão de comemorar essa vitória com as pessoas mais importantes de sua vida: seus filhos, Romeo, Donatella e Stefano, e sua esposa, Suzana Gullo. O artista mostrou, em seu perfil oficial do Instagram, que os cinco caíram na piscina depois da exibição do programa - e Mion fez questão de dar abraços bem apertados em todos. Fofura, né?

- Foi muito bom o final! O que aconteceu agora, meu Deus? Quantas vezes na vida a gente vai estrear na Globo? Quantas? Só uma!, celebrou.

Esse sucesso também refletiu na audiência da Rede Globo; a estreia de Mion no Caldeirão fez com que a emissora ficasse em primeiro lugar em todas as praças e rendeu um crescimento de audiência em São Paulo e no Rio de Janeiro, de +1,8 e +0,4 pontos, respectivamente.

Como se já não bastasse tudo isso, o comunicador também foi elogiado pelo chefe, o diretor Boninho.

- Mion, você bombou! A rede bombou! Tudo que aparecia virava TT [assunto mais comentado no Twitter] de alguma forma, até a porcaria do lustre! Isso mesmo! A gente vai ter que discutir o lustre por muito tempo! Valeu a estreia, valeu galera! É isso aí, Mionzera na Caldeireta!

Legal, né?