Fiocruz vai interromper entrega de vacinas ao PNI

05/09/2021 | 08:05



A Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), que fabrica no Brasil as doses da vacina contra a covid-19 desenvolvida pela farmacêutica AstraZeneca e pela Universidade de Oxford, vai interromper por ao menos dez dias a entrega de vacinas ao Programa Nacional de Imunização (PNI).

As entregas eram semanais.

O atraso vai ocorrer porque, no mês de agosto, a Fiocruz não recebeu a quantidade esperada do Ingrediente Farmacêutico Ativo (IFA). As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.