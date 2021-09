Região registra a semana com menos mortes desde novembro

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 23:55



O Grande ABC registrou na semana que terminou ontem o menor número de mortes por Covid desde o início do ano. De acordo com informações dos boletins epidemiológicos emitidos pelas prefeituras, foram computadas 57 mortes entre domingo e ontem. O número é o menor desde a semana entre os dias 8 e 14 de novembro, quando foram registrados 46 óbitos em razão do novo coronavírus. Esta foi a segunda semana consecutiva com queda nos indicadores de mortes por Covid. Entre 22 e 28 de agosto, foram computadas 83 perdas.

Em relação à quantidade de diagnósticos positivos da doença, os indicadores do Grande ABC mostram oscilação. Há duas semanas, entre os dias 15 e 21 de agosto foram 2.195 novos contaminados, número que subiu para 2.440 de 22 a 28 de agosto. Nos últimos sete dias, porém, foram computados 2.403 pessoas que positivaram para o novo coronavírus.

Outro indicador importante da pandemia que também está em baixa no Grande ABC é o de internações. Há um mês, no dia 3 de agosto, as cidades da região tinham 783 pessoas hospitalizadas em razão da Covid, sendo 424 em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 359 em vagas de enfermaria. Na sexta-feira, eram 390 doentes acamados nos equipamentos da rede pública do Grande ABC, sendo 189 em leitos de emergência e 201 em enfermarias. A queda no número total de internados foi de 50,1%.

A queda dos indicadores está diretamente relacionada com o aumento no número de vacinas aplicadas no Grande ABC. Em agosto foram ministrados 813.468 imunizantes, sendo 408.426 referentes à primeira dose e 405.426, à segunda – número 17,4% maior do que os 692.416 fármacos aplicados em julho, que até então era o recorde desde o início da campanha de vacinação, em janeiro.

Com as vacinas utilizadas ontem, o Grande ABC já tem 72% da população geral com a primeira dose dos imunizantes, enquanto que a proteção completa já é realidade para 35% dos moradores.