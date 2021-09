Carreata contempla festa da Boa Viagem em S.Bernardo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 23:52



A célebre Procissão dos Carroceiros, dentro da festa anual de Nossa Senhora da Boa Viagem, hoje, terá novas feições, em função da pandemia. Veículos sairão da Basílica da Boa Viagem (Igreja Matriz), a partir das 9h30, percorrerão os bairros centrais de São Bernardo, e retornarão ao local de partida, com parada para benção no Largo de Santa Filomena. A procissão, em forma de carreata, é retomada, depois de ter sido suspensa em 2020. Mas, diferentemente dos últimos 50 anos, a imagem histórica da Boa Viagem não permaneceu, este ano, numa das paróquias da cidade. Ficou todo o tempo na própria basílica, sede da primeira matriz do Grande ABC, criada em 1812.

A programação da Festa da Padroeira deste ano teve início em 26 de agosto, com novena todas as noites na basílica, uma delas, na última quinta-feira, com missa celebrada por dom Pedro Carlos Cipollini, bispo da Diocese de Santo André, concelebrada pelo pároco da Boa Viagem, padre Alejandro Cifuentes Flores.

A passeata de hoje terá como eixo a Rua Marechal Deodoro, que será cruzada e percorrida em vários trechos, passando por ruas do Jardim Maria Cecília, vilas Gonçalves, Lusitânia e Duzzi, e bairro Nova Petrópolis. A Igreja pede aos moradores e comerciantes das vias por onde passará a carreata para que enfeitem suas casas e recebam as bênçãos da padroeira. Bandeirinhas alusivas à festa foram distribuídas durante a semana.

EXPOSIÇÃO

Foi montada a exposição “Nossa Senhora da Boa Viagem: devoção e história”, com fotos, cartazes, filipetas e reportagens de antigas festas, muitas delas publicadas pelo Diário. Integra a mostra uma réplica de carro de bois e a bicicleta de Luiz Marotti, que desde menino, nos anos 1940, acompanha a Procissão dos Carroceiros.

A bicicleta será retirada da exposição para Luizinho esperar com ela a passagem da carreata defronte à sua casa, na Vila Duzzi. A bicicleta retornará ao local da exposição, a Câmara de Cultura Antonino Assunção, na Rua Marechal Deodoro, 1325, onde permanecerá até 16 de outubro para visitação pública.

HISTÓRIA

Ponto de passagem entre os viajantes na interligação São Paulo a Santos desde tempos imemoriais, a região viu nascer a Festa da Boa Viagem do costume de se pedir proteção à santa nas viagens pelo Caminho do Mar – daí a Procissão dos Carroceiros.

A festa nasce com a primitiva Matriz de São Bernardo, início do século 19. O registro mais antigo da festa até hoje descoberto data de 26 de dezembro de 1859: a doação de 500 mil réis pelo alferes Francisco Martins Bonilha para ajudar nas despesas da festa de Nossa Senhora da Conceição da Boa Viagem. O documento faz parte do acervo da Cúria Metropolitana de São Paulo e foi descoberto pelo historiador Wanderley dos Santos.

Nas festas, as prendas vinham nas carroças: pão, doce e tijolos; lenha e palmito; frutas, galinhas e cabritos. Em maio de 1953, o então prefeito, Lauro Gomes, respondia a ofício do professor Rossini Tavares de Lima, secretário geral da Comissão Paulista de Folclore, citando as festas tradicionais de São Bernardo: 13 de junho, Santo Antonio de Pádua; 24 de junho, São João Batista; 20 de agosto, São Bernardo; 8 de setembro, Boa Viagem; e 15 de outubro, Santo Antonio da Serra.