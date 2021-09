Shoppings da região apostam em gastronomia

da Redação



Shoppings do Grande ABC se preparam para inauguração de pelo menos mais nove restaurantes em 2021. Apesar da pandemia, foram 27 aberturas de estabelecimentos que vão desde hamburguerias até a restaurantes mais sofisticados.

Em Santo André, o Grand Plaza Shopping se prepara para inauguração de unidade do Starbucks, rede de cafeterias, no último trimestre deste ano. Há expectativa de novas operações na praça de alimentação, novo conceito gastronômico do grupo Cruzeiro’s Bar e Express Grill. Em junho, ocorreu a inauguração do pernambucano Camarada Camarão. Em agosto, foi inaugurado uma unidade da hamburgueria Jerônimo, do grupo Madero.

O restaurante especializado em frutos do mar possui estrutura de 400 m², cerca de 60 funcionários, e capacidade para atender 130 pessoas. De acordo com o fundador Sylvio Drummond Mattos, o investimento na unidade, que é a 13ª no Brasil e a terceira no Estado foi de R$ 3 milhões.

“A gastronomia é um dos pontos fortes de nosso shopping, e mesmo em momentos de pandemia registramos uma importante demanda em nossa rede de restaurantes”, afirmou o superintendente do Grand Plaza, Fabio Oliveira.

O Shopping ABC teve sete inaugurações recentes na área alimentícia, entre elas o especializado em cookies Mr.Cheney e a São Brigadeiros, e se prepara para receber o Super Grill na praça de alimentação. De acordo com a gerente de marketing Flavia Tegão, o shopping é um empreendimento que preza pela experiência gastronômica com grandes restaurantes, como o italiano Pecorino, o argentino Calle 54, o especializado em comida árabe Saj e o Paris 6.

Em São Bernardo, o Golden Square inaugurou recentemente dois espaços gastronômicos: o Café Havanna, marca de doce de leite argentina, e a primeira Pikurruchas da região, uma doceria gourmet.

O São Bernardo Plaza Shopping informou tem previsão de receber mais duas operações de gastronomia. O ParkShopping São Caetano inaugurou três operações: a Casa Porteña, o árabe Saj e o Cabana Burguer.