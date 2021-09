A indústria em expansão

Ademir Medici



Foi em setembro de 1956. Juscelino Kubitschek iniciava seu governo. Criava o Geia (Grupo Executivo da Indústria Automobilística). Mais do que estimular, exigia a nacionalização dos veículos então apenas montados no País. E as fábricas se movimentavam.

São Bernardo era a nova Detroit, caminhava para ser a capital da indústria automobilística brasileira, com todo o ufanismo que o slogan representava.

A Prefeitura fazia suas exigências de marketing: que o nome da cidade aparecesse nas peças publicitárias, e que o brasão da cidade fosse utilizado nos modelos produzidos na antiga Vila. Que momento vivia a cidade!

ANOS DEPOIS – A Willys, em São Bernardo, é absorvida pela Ford: dos novos investimentos à debandada neste novo milênio que chegou.

A voz de Jurandir Martins

O programa radiofônico Memórias Musicais, pela Rádio Emissora ABC, fará hoje duas homenagens especiais: ao radialista Jurandir Martins e ao compositor Romeo Tonelo.

Jurandir Martins faleceu há um ano, no feriado de 7 de setembro de 2020. Ouvinte e incentivador do programa Memórias Musicais, Jura concedeu entrevista ao apresentador José Clóvis, que guarda com carinho a gravação.

Romeo Tonelo foi um dos compositores do samba Juca do Brás, sucesso nas paradas de sucesso da primeira metade dos anos 60. O compositor era andreense e residia na Vila Assunção, deixando inúmeros sucessos musicais.

DIÁRIO HÁ MEIO SÉCULO

Domingo, 5 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1632

ENSINO UNIVERSITÁRIO – A Faculdade de Medicina do ABC ganhava novas instalações, com a construção do primeiro bloco do seu novo campus, na Vila Príncipe de Gales, o antigo Sítio Tangará.

A inauguração ocorreu ontem (5-9-1971), com a presença dos prefeitos Newton Brandão (Santo André), Aldino Pinotti (São Bernardo) e Oswaldo Massei (São Caetano), que foram recepcionados pelo médico Enzo Ferrari, presidente da FUABC.

Até então, a Faculdade de Medicina vinha funcionando provisoriamente numa das salas da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Santo André, ao lado, no mesmo espaço do antigo sítio,

NOTA – Dr. Enzo Ferrari está firme e forte na sua cidade, São Bernardo, testemunha viva desta história cinquentenária e que recentemente lançou um livro de memórias, por sinal, maravilhoso.

Em 5 de setembro de...

1901 – Em artigo de primeira página no Estadão, Adolpho Pinto defende uma grande avenida para São Paulo, que cortasse o Centro de Norte a Sul, mais ou menos como o Metrô que hoje interliga o Jabaquara à Zona Norte da cidade.

“A capital de hoje é quase a mesma dos tempos coloniais. As ruas do centro são as mesmas ruas primitivas”, escrevia o articulista.

1951 – O governador Lucas Nogueira Garcez dividia a comissão diretora do IV Centenário de São Paulo em duas: exposições e festejos; e de congressos.

Para a comissão de exposições e festejos foi destacado, como líder principal, o engenheiro Armando de Arruda Pereira, diretor da Cerâmica São Caetano.

1921 – Anúncio: ultima criação, chapéus de filtro e palha, marca registrada Milard, o preferido dos elegantes.

1956 – Em cinemascope, “20.000 léguas submarinas”, atração no Cine Carlos Gomes, em Santo André; e Cine Vitória, em São Caetano.

1961 – Fundado o Cartolinha Clube, de Santo André, que brilhou como bloco de Carnaval.

1976 – Scania comemora a fabricação do seu caminhão nº 20 mil; e lança no mercado a nova série L-111 de caminhões.

Ribeirão Pires anunciava a construção da Praça dos Imigrantes, entre as ruas Euclides da Cunha, Boa Vista e Felício Laurito. A praça ganharia escultura de Gildo Zampol, representando a chegada dos primeiros imigrantes à América do Sul.

HOJE

Dia da Amazônia

Dia do Irmão

Dia do Oficial de Farmácia, instituído por lei federal de 1966. A data marca a primeira convenção da categoria, realizada em 5-9-1953 na Biblioteca Municipal de São Paulo.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Dois municípios aniversariam em 5 de setembro: Alagoa Nova, na Paraíba; e Porto União, em Santa Catarina.

SANTOS DO DIA

Madre Teresa de Calcutá (1910-1997). Fundadora da Congregação das Missionárias da Caridade.

Lourenço Justiniano (Veneza, Itália, 1380-1456). Bispo. Primeiro patriarca de Veneza.

Bertino

Herculano