Iron Maiden lança novo álbum após seis anos

04/09/2021 | 19:42



A banda Iron Maiden lançou Senjutsu, seu novo álbum (o 17º), na sexta-feira, 3. Os fãs não ouviam um disco de estúdio com músicas inéditas havia cerca de seis anos, quando foi lançado o álbum The Book of Souls.

As dez faixas de Senjutsu foram disponibilizadas em plataformas digitais, como Spotify e YouTube.

A mais breve é Days Of Future Past, com cerca de quatro minutos de duração. Stratego, cinco.

The Writing On The Wall, Darkest Hour, The Time Machine, Senjutsu e Lost In A Lost World têm entre sete e nove, e Death Of The Celts, Hell On Earth e The Parchment ultrapassam os dez minutos, com extensos momentos instrumentais de qualidade.

O canal do YouTube do Iron Maiden ainda trouxe alguns depoimentos a respeito do processo de produção de Senjutsu.

"O amor por criar é a única coisa que me coloca em um estúdio. Além disso, eu basicamente não gosto de estúdios", conta o vocalista Bruce Dickinson.

Entre as músicas de Senjutsu que podem ser verificadas no YouTube, destaque para The Writing On The Walls, que traz um clipe com animação em um mundo apocalíptico.