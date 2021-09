Rio Grande precisa de paz e quero o diálogo, promete Claudinho

Raphael Rocha

Daniel Tossato



05/09/2021 | 00:31



Depois de promover ampla reformulação no secretariado e trocar o núcleo de pensamento político da gestão, o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), afirmou que os próximos passos serão dados no caminho do diálogo, do consenso e de baixar a fervura da classe política da cidade.

Nas últimas semanas, Claudinho assistiu à debandada de sua base de sustentação, movimento intrinsecamente conectado com o rompimento com seu fiador político, o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu. A desidratação da bancada foi tamanha que o tucano iniciou o mês com apenas quatro dos 13 vereadores se declarando governistas.

Na iminência de consequências mais drásticas para seu governo, Claudinho radicalizou. Tirou o até então intocável ex-vereador Pedro Wilson Estanqueira, o Bacalhau (Avante), do comando da Secretaria de Governo e alocou o ex-vereador são-bernardense Admir Ferro (PSDB) no lugar. Inicialmente, Ferro seria secretário de Educação, para ocupar a vaga deixada pela vice-prefeita Penha Fumagalli (PTB) – ex-mulher e aliada de Cafu. Acabou virando bombeiro político.

“Rio Grande da Serra precisa muito de união neste momento. Precisamos começar a pensar em um pacto de união pela cidade”, comentou Claudinho, moderando o tom, que também havia sido elevado diante da troca de chumbo entre os lados. “Quero buscar diálogo com todos (que estão distantes, inclusive vereadores). A cidade não consegue caminhar com esta divisão.”

Ao falar sobre a situação do PDT, partido que tinha espaço destacado no governo e o vereador Israel Mendonça na base, o tucano disse que “nunca destratou o PDT”. “ Eu não sei o que ocorreu. Um racha desse não é bom para ninguém, ainda mais no começo de um governo.”

Sobre Cafu, o discurso se repetiu. “Buscaremos diálogo com o Cafu. Não sei por que houve este racha. Quero terminar o mandato em paz. Eu realmente não entendo por que tanto ódio e tanta raiva”, opinou o prefeito.

Cafu e Claudinho foram correligionários no PT em Rio Grande e dividiram a bancada petista na Câmara no começo dos anos 2000. Claudinho apoiou as tentativas de Cafu em virar prefeito da cidade – em 2004 e 2008, ambas perdidas para Adler Kiko Teixeira (PSDB). Depois, foi a vez de Claudinho buscar a cadeira mais importante da política local. Perdeu em 2012 e 2016 para Gabriel Maranhão (Cidadania).

Junto de Cafu, Claudinho desenhou plano diferente para a eleição de 2020. O primeiro passo foi deixar o petismo. Eles escolheram o Podemos e fizeram outro passo ousado: se aproximaram de Kiko, de quem eram ferrenhos rivais, colocando o grupo de Maranhão na trincheira oposta da política da cidade. A tática deu certo e Claudinho se elegeu em novembro.

Porém, já nos primeiros meses a relação entre Claudinho e Cafu se deteriorou. De um lado havia acusação de ingerência constante. Do outro, de quebra de compromissos previamente assumidos.

Com os tucanos no controle da articulação política, a aposta é de aplacar a crise, mostrar peso da relação com o governo do Estado e reverter a tendência de sufocamento da gestão de Claudinho.