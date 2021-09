Nicole Scherzinger está sendo processada pela fundadora do The Pussycat Dolls; saiba mais!

04/09/2021 | 17:10



Nicole Scherzinger, do The Pussycat Dolls, está sendo processada pela fundadora do grupo, Robin Antin - segundo informações da People, Robin moveu um processo contra a vocalista na última sexta-feira, dia 03, por quebra de contrato.

De acordo com documentos, as duas tinham um acordo, firmado em 2019, que Nicole concordaria em fazer 45 apresentações, com a quantia de 49% dos lucros. A turnê deveria acontecer em maio e junho deste ano, na Europa, no entanto foi prorrogada por conta da pandemia por coronavírus.

A fundadora do The Pussycat Dolls afirma que Nicole está se recusando a participar da turnê, e, agora, ela está exigindo que a cantora pague uma indenização por ter desistido do combinado.