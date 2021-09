Tiago Leifert sobre estado de saúde de Caio Ribeiro: - Ele está super bem

04/09/2021 | 16:10



Tiago Leifert conversou com os seus seguidores, por meio do Instagram, sobre o estado de saúde de Caio Ribeiro, que revelou na última sexta-feira, dia 03, estar fazendo tratamento contra o linfoma de Hodgkin - um tipo de câncer que se origina no sistema linfático.

Por meio dos stories, o jornalista contou que o amigo está bem, apesar do tratamento:

Queria começar agradecendo o carinho que vocês tiveram com meu amigo e irmão Caio Ribeiro. Ele merece esse carinho e muito mais, ele é uma pessoa muito especial, não tem uma pessoa que não goste do Caio. Se você passar cinco segundos com ele, vai se apaixonar, é um cara muito legal, falou Tiago em um primeiro vídeo.

É uma notícia difícil, ruim, mas ele resolver só dar essa notícia para nós quando já estava tudo praticamente resolvido. Ele está super bem, cansado, claro, a quimioterapia deixa você abatido, cansado. Mas ele tem tudo para ter alta, para passar por essa aí. Faltam duas [sessões de quimioterapia] e vai dar tudo certo, explicou.