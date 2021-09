Novo namorado de Jojo Todynho se irrita com críticas: O ser humano é muito sujo

04/09/2021 | 15:11



O romance está no ar! Jojo Todynho revelou, durante entrevista para o podcast Podpah, dicas sobre o seu novo namorado, sem relevar a identidade do escolhido - como as iniciais do novo do moço, M e F, além de revelar que ele faz sucesso nas dancinhas do Tik Tok.

Após essas pistas, os internautas chegaram a um nome: Marcio Felipe.

O novo amor da cantora não digeriu muito bem a sua fama instantânea e acabou bloqueando os comentários nas suas fotos, além de deixar um desabafo na ferramenta stories do Instagram:

O ser humano é muito sujo, né? Meu Deus... Cuidado com o que vocês falam dos outros, escreveu o rapaz.