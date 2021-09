Bolsonaro volta a fazer críticas a quem atua "fora das 4 linhas"

04/09/2021 | 13:46



O presidente Jair Bolsonaro falou a apoiadores neste sábado após "motociata", que saiu de Santa Cruz do Capibaribe com destino a Caruaru, agreste de Pernambuco. O ministro do Turismo, o pernambucano Gilson Machado, estava na garupa de Bolsonaro, que em meio à aglomeração estava sem máscara.

Sob um palco, ao se dirigir aos apoiadores, Bolsonaro defendeu a "liberdade de expressão" e convocou manifestações na próxima terça-feira. "No próximo dia 7, todos nós temos um encontro, vamos defender a liberdade de expressão", afirmou.

Ele voltou a fazer críticas a quem atua "fora das 4 linhas", citando o Supremo Tribunal Federal. "Aqueles que ousam não respeitar a Constituição serão colocados no seu devido lugar", disse.