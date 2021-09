Evaristo Costa revela que foi demitido por telefone: - Ao voltar das férias, notei a falta do meu programa e liguei para saber o motivo

04/09/2021 | 12:10



Evaristo Costa surpreendeu os seus seguidores ao revelar na última sexta-feira, dia 3, que não faz mais parte da CNN Brasil. O jornalista revelou que foi demitido por telefone após procurar saber o motivo de seu programa estar fora da grade de programação da emissora.

O pai tá ON. Desde do dia 1º de setembro descobri que não faço mais parte da CNN. Sim, eu trabalhava na CNN, mas ao voltar das férias, assistindo a nova chamada de programação da emissora, notei a falta do meu programa. Liguei para saber o motivo e fui informado que ele havia sido retirado da grade e que a empresa não tinha mais interesse nos meus serviços. É do jogo!!! Seja feita vossa vontade. Quando me recuperar do ocorrido, dou os detalhes que ainda estão sendo acertados. Livre na pista., escreveu o apresentador em suas redes sociais.

No Instagram, Evaristo recebeu o apoio de diversos famosos, que deixaram mensagens encorajadoras em sua publicação.

Volta para a plim plim! Amava você no jornal!!!, confessou Marina Ruy Barbosa.

Você sempre terá espaço em qualquer lugar, meu querido!, declarou Ary Fontoura.

Você brilha em qualquer lugar., comentou Sabrina Sato.

Eva, meu amigo, não se deixe abalar, pois um cara talentoso e bom caráter como você sempre vai ter espaço na televisão. Torço muito por você e quero o seu bem. Deus sabe o que faz, meu amigo! Um beijo grande., escreveu Rodrigo Faro.

Que falta de respeito com você! Mas sem dúvida você merece mais, Evaristo! Vai que é tua!, postou Fernanda Paes Leme.