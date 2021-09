Obituário - 5 de setembro de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



05/09/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Hildegard Hartkamp Meira Silva, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Santos Gomes, 88. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Irene Lourdes Paiva, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 1º. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.

Anna Apparecida Barboza dos Santos, 84. Natural de Uchoa (São Paulo). Residia no Centro de Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Sebastião Fabri, 84. Natural de Itaporanga (São Paulo). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 1º. Memorial Planalto.

Celso de Oliveira, 84. Natural de Barretos (São Paulo). Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aparecida Xavier de Souza, 80. Natural de Lins (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdir Antonio Fenicio, 75. Natural de Santo André. Residia no Jardim Paraíso, em Santo André. Dia 1º. Memorial Planalto.

Nicolau Vovchenco, 74. Natural de Buri (São Paulo). Residia no bairro da Consolação, em São Paulo, Capital. Dia 1º, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Sueli Nara dos Santos, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cuidadora de idosos. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José da Silveira, 69. Natural de Bandeirantes (Paraná). Residia em Utinga, Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Filho da Silva, 66. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Ajudante geral. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Ribeiro do Santos, 64. Natural de Francinópolis (Piauí). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Mecânico. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Roberto Dias, 62. Natural de Santo André. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Marceneiro. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.

Mozar Donizetti Salomão, 61. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério do Baeta, em São Bernardo.

Claudio da Silva Moura, 48. Natural de Icó (Ceará). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Ajudante geral. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elias Mizael Teodoro, 36. Natural de Santo André Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 1º. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Salvador Barreto de Jesus, 94. Natural de Santo Antonio de Jesus (Bahia). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 1º. Jardim da Colina,

Elza Maria de Souza Pereira, 93. Natural de Buenópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 1º de setembro. Cemitério dos Casa.

Eurides de Morais Marola, 92. Natural de Itapira (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Lourdes Martinez Saburi, 91. Natural de Bragança Paulista (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Francisca Viana Freire, 88. Natural de Aguiar (Paraíba). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério do Baeta.

Neide Bruni Andreta, 80. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Carlos Barella, em Itatiba (São Paulo). Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Josefina Ribeiro da Silva, 80. Natural de Jacutinga (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Neuza Maria de Paoli Vink, 75. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Terezinha. Dia 1º, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Agostinho Venciguerra, 73. Natural de Taciba (São Paulo). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 1º. Memorial Jardim Santo André.

Casemiro Miguel da Costa, 67. Natural de São João do Piauí. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

João de Moura Alexandre, 66. Natural de Jaboatão (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Balbina Rita da Silva, 66. Natural de Boa Esperança (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.

Manoel Messias de Carvalho, 65. Natural de Santa Cruz da Vitória (Bahia). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Milton Dias da Rocha, 65. Natural de Poções (Bahia). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 1º. Cemitério dos Casa.

Amelize Camargo Gonçalves, 55. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 31. Cemitério de Vila Euclides.





SÃO CAETANO

Ricardo José de Oliveira, 77. Natural de Promissão (São Paulo). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 1º. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

D I A D E M A

Benedita Umbelino, 85. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Mira, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Antonio Dutra Ferreira, 70. Natural de Paraisópolis (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 1º. Crematório Unidas, em Piracicaba (São Paulo).

Manoel Viana de Souza, 63. Residia na Cidade Júlia, em São Paulo, Capital. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

Aldacir José de Souza, 61. Natural de Lajinha (Minas Gerais). Residia no bairro Serraria, em Diadema. dia 1º. Vale da Paz.

Rosamira da Silva, 62. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 1º. Cemitério Municipal de Diadema.

M A U Á

Hamilton Donizete Monteiro Pimenta, 62. Natural de Mauá. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 1º, em São Bernardo. Vale dos Pinheirais.

Bruna Carolina Silva de Souza Barbosa, 29. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Noêmia, em Mauá. Nutricionista. Dia 1º. Vale dos Pinheirais.