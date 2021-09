Guilherme Paulus vende rede de hotéis GJP por R$ 800 mi

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 09:43



O empresário paulistano Guilherme de Jesus Paulus, que mora em Santo André, anunciou a venda da rede GJP Hotels & Resorts, que havia fundado em 2005, para um fundo de investimentos da R Capital, empresa que atua no mercado de capitais, especialmente nos setores imobiliário e de crédito. Fontes avaliam que o negócio movimentou R$ 800 milhões.

A GJP, batizada com as iniciais do empresário e que administra hotéis das bandeiras Wish, Prodigy, Linx e Marupiara, é a terceira empresa criada por Paulus que ele se desfaz. A primeira foi a operadora de turismo andreense CVC, negociada em 2010 com a Carlyle. No ano seguinte, foi a vez da companhia aérea Webjet, vendida para a Gol.

Em comunicado divulgado na quinta-feira ao mercado, a GJP informa que a transação deve ser concluída em 120 dias. O negócio envolve os nove hotéis da rede, que possuem cerca de 3.000 apartamentos, centros de eventos e infraestrutura para atividades de lazer e negócios.

A bandeira Wish, a mais requintada, possui quatro hotéis: Salvador (Bahia), Gramado (Rio Grande do Sul), Natal (Rio Grande do Norte) e Foz do Iguaçu (Paraná). A Prodigy tem unidades na capital do Rio de Janeiro e em Gramado. Já a Linx está no Rio e em Belo Horizonte (Minas Gerais). O grupo ainda é dono do resort Marupiara, em Porto de Galinhas (Pernambuco).

Os motivos que levaram Paulus a se desfazer dos empreendimentos não foram divulgados, mas veículos especializados no setor do turismo atribuem a decisão ao impacto causado pela pandemia do novo coronavírus no segmento de turismo – o lançamento de dois empreendimentos, um em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e outro na Capital paulista foram suspensos.

A queda brusca no número de reservas reduziu o fluxo de caixa, obrigando a companhia a injetar dinheiro na empresa. Paulus estudava abrir o capital da GJP em busca de capitalização, até que surgiu a proposta de compra.

No comunicado, a companhia não explica os motivos da negociação: “Desde sua fundação, a GJP sempre investiu fortemente na expansão da rede, processos e desenvolvimento contínuo dos colaboradores, para prestar serviços de qualidade e excelência, proporcionando a melhor experiência em hospitalidade e lazer aos seus clientes. Essa estratégia permitiu consolidar o grupo como uma das maiores e melhores redes de hotéis de lazer e em aeroportos do Brasil”.

Presidente da GJP, o executivo Fábio Godinho deve permanecer no comando do grupo. O nome da companhia, porém, deve ser alterado. O fundo R Capital integra a holding brasileira RTSC, sendo seu braço de private equity, de investimentos, que tem R$ 3,5 bilhões sob sua gestão.

Fonte que acompanha a trajetória de Paulus desde a CVC, ouvida pelo sob condição de anonimato, diz que a decisão do empresário de praticamente abandonar o segmento dá ideia das incertezas que cercam a área no pós-pandemia. “Será que ele abandonaria o setor se não estivesse convicto de que a situação tende a se agravar? Difícil responder, mas acho que não.”

Castelo e campo de golfe são mantidos