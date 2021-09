Caio Ribeiro revela descoberta de câncer e recebe apoio de Galvão Bueno: Esse é o maior jogo da sua vida

04/09/2021 | 09:10



O comentarista esportivo e ex-jogador de futebol Caio Ribeiro revelou na última sexta-feira (3), que foi diagnosticado com câncer. Apesar de ter sentido bastante medo com a descoberta da doença, o narrador está confiante, já que esse tipo de câncer, chamado Linfoma de Hodgkin, tem chance de cura de 95%. Além disso, Caio já está respondendo muito bem ao tratamento proposto pelos médicos.

- Um tempinho atrás apareceu um carocinho no meu pescoço e eu fui diagnosticado com um linfoma, chamado Linfoma de Hodgkin. A boa notícia, e esse é o motivo de eu estar gravando esse vídeo, é que ele tem 95% de cura e o meu corpo está respondendo muito bem ao tratamento. Eu já estou na penúltima sessão de quimioterapia, forte, com a cabeça boa, e eu tenho certeza que isso vai passar em mais 15 dias., contou.

A notícia foi dada através de um vídeo compartilhado nas redes sociais do próprio apresentador.

- Acho importante a gente conversar e eu expor essas coisas para vocês, para tranquilizar todo mundo. Uma das consequências do tratamento era a queda de cabelo, e ele resolveu cair um pouquinho. Então pretendo continuar trabalhando, estou com energia, com a cabeça boa, mas talvez vocês me vejam um pouquinho mais abatido e mais careca no ar. Mas forte. Forte porque eu tenho certeza que a gente vai passar por tudo isso juntos., concluiu.

Depois da publicação, o comentarista recebeu apoio de diversos famosos, entre eles, o colega Galvão Bueno.

Querido Caio. Você já fez grandes jogos, venceu muitos, mas esse é o maior jogo da sua vida, e você terá uma grande vitória!! Fique com Deus e com a torcida de todo um país! Estaremos juntos domingo no Brasil x Argentina!, escreveu Galvão.