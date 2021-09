Faustão estreia na Band em 2022

04/09/2021 | 09:00



Foram 32 anos à frente do Domingão e agora Fausto Silva ruma à nova empreitada. Com estreia marcada para janeiro de 2022, na Band, o apresentador terá pela frente o desafio de elevar e manter a audiência, de segunda a sexta-feira, das 20h30 às 22h, entrando no ar após o Jornal da Band.

Ainda sem nome definido, o novo programa de Faustão conta com 100 pessoas em sua produção e, entre os nomes confirmados que integram sua equipe, estão o diretor Cris Gomes, Luciana Cardoso, sua mulher e diretora de criação, e ainda sua irmã, a jornalista Leonor Corrêa, que deve assumir uma parte da edição.

Em fase de produção e planejamento, o programa de Faustão será feito nos estúdios da Band e, para isso, os locais estão passando por reformulação e adaptação para conseguir atender às necessidades da atração e de seu apresentador.

Com uma longa trajetória profissional, Fausto Silva começou essa jornada pelas ondas do rádio, como repórter esportivo de uma emissora na cidade de Araras, no interior de São Paulo. Continuou por algum tempo nessa área, e, em 1969, aceitou convite de Blota Júnior, veio para a Capital e passou integrar a equipe de reportagem em telejornal da então TV Record.

Seria nos anos 1980 que Faustão daria início ao trampolim para conquistar um lugar de destaque na TV. No início de 1983, ele se uniu a Osmar Santos e Juarez Soares na apresentação do programa de rádio Balancê, que contava ainda com a participação dos humoristas Nelson "Tatá" Alexandre e Carlos Alberto "Escova". O sucesso da atração o levou à criação do Perdidos na Noite, o programa de TV, que estrearia em 1984, na Gazeta.

No mesmo ano ainda, em setembro, o Perdidos na Noite migrou para a TV Record. E, em 1986, a atração foi levada para a TV Bandeirantes. Marco na história da televisão no Brasil, o Perdidos, apesar de ser exibido sempre em horário avançado, conquistou o público com os convidados e a interação com a plateia, sempre muito ativa e levando junto o programa com o apresentador.

E foi em 26 de março de 1989 que Fausto Silva chegou à Globo e deu início ao Domingão do Faustão, permanecendo no ar e sob seu comando por tão longo período.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.