04/09/2021 | 00:01



Santo André e São Caetano abriram ontem agendamento para vacinar moradores a partir dos 12 anos contra a Covid-19. No município andreense é necessário fazer agendamento prévio por meio do site psa.santoandre.br/vacinacovid, enquanto que em São Caetano o endereço eletrônico é o coronavirus.saocaetanodosul.sp.gov.br.

Também está aberto o agendamento de segunda dose para munícipes com mais de 18 anos que receberam a primeira dose da Coronavac em Santo André. A Prefeitura informa que no dia da imunização é necessário apresentar documento de identidade e comprovante de endereço. Além desses documentos, pessoas que receberão a segunda dose precisam necessariamente apresentar comprovante de recebimento da primeira imunização.

Mauá e Ribeirão Pires também avançaram na campanha e disponibilizam doses para moradores a partir de 12 anos que, obrigatoriamente, precisam ser protegidos com o imunizante da Pfizer, o único até agora aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) para essa faixa etária no Brasil. Em Mauá a vacinação ocorre nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), enquanto que em Ribeirão Pires a campanha acontece no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193).

Diadema anunciou que vai vacinar jovens a partir de 12 anos na quarta-feira e atualmente disponibiliza o imunizante para quem tem 14 anos ou mais. Mesma faixa etária que está sendo imunizada em Rio Grande da Serra. Assim como Mauá, as duas cidades também utilizam as estruturas das UBSs para aplicar a vacina.

Por fim, São Bernardo é o único município do Grande ABC que não avançou na campanha entre os jovens e imuniza apenas munícipes com 15 anos ou mais. Na cidade é necessário fazer o cadastramento no site www.saobernardo.sp.gov.br/web/coronavirus.