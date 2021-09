Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou de domingo até ontem 2.358 novos casos e 55 mortes por Covid-19, sendo que 445 diagnósticos positivos e dez óbitos foram registrados pelas prefeituras nas últimas 24 horas. Com isso, desde o início da pandemia a região já acumula 10.070 perdas e 250.051 testagens positivas. No total, 233.474 pessoas se recuperaram do coronavírus entre todas as contaminadas nas sete cidades.

O município com o maior número de novos infectados foi São Bernardo, com 195 positivos, seguida de Mauá (105), Santo André (85), Diadema (36), São Caetano (18) e Ribeirão Pires (seis). Rio Grande da Serra não registrou novos casos da doença.

Já no número de mortes, São Caetano e Mauá contabilizaram três óbitos cada, São Bernardo teve duas perdas, Santo André e Diadema, uma. Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra não tiveram baixas.



NO ESTADO

O governo estadual informou ontem que chegou a menor média móvel de casos e mortes do ano, com taxa de 5.414 em novas testagens e de 141,5 em óbitos. As médias móveis têm como referência os últimos sete dias na comparação com os sete dias imediatamente anteriores.

Com base neste mesmo parâmetro, verifica-se que no pico da segunda onda o Estado chegou a registrar média 70% maior de casos (18.217) e 84% maior de óbitos (890).

Com estes números, São Paulo alcançou 4.281.972 infectados e 146.348 óbitos. Entre o total de casos diagnosticados de Covid, 4.024.193 pessoas estão recuperadas, sendo que 442.594 foram internadas e tiveram alta hospitalar.

As taxas de ocupação dos leitos de UTI (Unidades de Terapia Intensiva) são de 35,4% na Grande São Paulo e 34,3% no Estado. O número de pacientes internados é o menor do ano com 5.817, sendo 2.947 em enfermaria e 2.870 em unidades de terapia intensiva.



BRASIL

De acordo com dados do Ministério da Saúde, o País contabilizou ontem novos 25.565 casos de Covid e 756 mortes, chegando a 20.856.060 testagens positivas e 582.670 óbitos desde o início da pandemia. No total, há 19.820.202 pessoas recuperadas da enfermidade.