Matheus Moreira

Especial para o Diário



04/09/2021 | 00:01



A Prefeitura de Santo André começou ontem a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid em idosos com 90 anos ou mais. A primeira munícipe a receber o imunizante foi a aposentada Fortunata Maria de Souza, 91 anos, moradora do Jardim Las Vegas, que foi vacinada em casa. No total, a cidade reforçou a imunidade de 36 idosos ontem. Hoje será a vez de São Bernardo, a segunda cidade do Grande ABC a oferecer a terceira dose para a faixa etária. A imunização será feita na casa dos munícipes acamados. As duas cidades anteciparam o calendário estadual, que prevê iniciar o reforço na segunda-feira em todos os municípios paulistas.

Fortunata recebeu a primeira dose do imunizante Coronavac, produzido pelo Instituto Butantan, no dia 8 de fevereiro e a segunda, no dia 1º de março. Dessa vez, a vacina aplicada foi a da Pfizer. Seu filho, o também aposentado Josué Souza, 62, ressaltou a importância da dose de reforço, já que a mãe tem Alzheimer. “Com essa terceira dose, ficamos mais seguros. No começo da pandemia ela teve suspeita (de Covid), ficou internada em um hospital de campanha, mas não passou disso, não tivemos nenhuma surpresa desagradável”, comenta Josué.

“Iniciamos hoje o reforço da imunização dos idosos acima de 90 anos acamados ou que estão internados em clínicas de longa permanência. Um público importante e que faz parte deste avanço na cobertura vacinal da nossa cidade. Já aplicamos cerca de 855 mil doses e temos 53% da população adulta completamente protegida, com dose única, primeira e segunda doses. Vamos continuar com o planejamento e responsabilidade para elevar estes números e ampliar a imunização a todos”, afirmou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves disse que antecipação da vacinação foi resultado das sobras de doses durante a campanha. “Isso só foi possível porque os moradores do município foram conscientes. Não tem como ter um avanço de vacinação se a população não colabora. Nesse primeiro momento, vamos vacinar acima de 90 anos, acamados e que estão em instituições de longa permanência”, reforçou Chaves.

Nesta fase da campanha serão contemplados com a dose de reforço todos os idosos de 60 anos ou mais e que já tenham recebido a segunda dose das vacinas há pelo menos seis meses. Em Santo André a campanha agora segue por meio de agendamento prévio no site psa.santoandre.br/vacinacovid e imunização com dia e hora marcada nos pontos de drive-thrus para pessoas com 90 anos ou mais. A Prefeitura deve divulgar nos próximos dias o calendário das demais faixas etárias.



OUTRAS CIDADES

Além de São Bernardo, que começa a vacinar hoje com a dose de reforço, Ribeirão Pires divulgou a programação que começa na quarta-feira para moradores com 90 anos ou mais e na quinta para os munícipes a partir de 85 anos. Na sequência, no dia 13, serão contempladas as pessoas com 80 anos ou mais. A vacinação prossegue dia 15 com moradores com 75 anos ou mais e no dia 17 a partir dos 70 anos.

Para a imunização, será necessária a apresentação da carteirinha de vacinação de primeira e segunda doses na cidade de Ribeirão Pires, documento com foto e número do CPF. A vacinação acontecerá no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h, tanto para pedestres como em drive thru.