Tite com oposição, base em atuação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 00:35



Tem crescido dentro da base de sustentação a insatisfação com o prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), sobre o tratamento dispensado pelo chefe tampão do Executivo aos vereadores de oposição. Com exceção da vereadora Bruna Biondi (Psol), do mandato coletivo Mulheres por Mais Direitos, a bancada oposicionista na Câmara moderou o tom. As críticas ficam concentradas a alguns secretários, mas quase sempre de forma respeitosa. Tite invariavelmente é blindado. Fatos que levantam dúvidas a respeito da relação que o prefeito interino mantém com os que deveriam ser contrários ao Palácio da Cerâmica – ou assim eram quando o prefeito era José Auricchio Júnior (PSDB). As reclamações, por ora, são veladas, com recados que só o meio político consegue interpretar. Mas há quem defenda aumentar a temperatura desse debate, até porque já é comum, nos bastidores, ouvir que Tite trata melhor a oposição do que a base dele.

Biblioteca

O prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), deu início a processo de buscar convencer a sociedade são-caetanense de que tirar a Biblioteca Paul Harris e alocá-la na sala de vidro da Secretaria de Educação é um bom negócio – a despeito de ser apedrejado politicamente pela decisão. Ontem, se reuniu com integrantes do Rotary Club, junto do vereador Marcel Munhoz (Cidadania). “Foi explicado que a nova biblioteca ganhará todo um sistema de busca digital, com uma modernização de seu acervo e atendimento eficiente”, listou o chefe do Executivo em exercício.

Projeto

O vereador Reinaldo Meira (Pros), de oposição ao governo do prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), propôs projeto de lei instituindo um dia específico para lembrança das vítimas da Covid-19 na cidade. O parlamentar sugeriu o dia 3 de abril, data na qual foi registrada a primeira morte pela doença no município. Até quinta-feira, a cidade havia computado 1.451 óbitos em decorrência do novo coronavírus.



Alerta ligado

O recuo na acusação de um servidor da Câmara de Rio Grande da Serra de fraude na vacinação contra a Covid-19 na cidade caiu como uma bomba no núcleo de oposição ao prefeito Claudinho da Geladeira (PSDB). Conversas informais dos oposicionistas mostraram certa preocupação com o fato e a provável contaminação no processo de derretimento do governo tucano.



Ouvidoria andreense

Três chapas se inscreveram no processo de eleição para a Ouvidoria de Santo André. A chapa 1 é liderada por David Teixeira dos Santos, indicado pela Ação Cristã Comunitária do Brasil. A chapa 2 tem Thiago José Aguiar, da Associação Paulista de Engenharia de Combate a Incêndios e Desastres. A chapa 3 é capitaneada pelo atual ouvidor, Ronaldo Martim, da Associação Beneficente Criança Cidadã de Santo André. Martim herdou a vaga de Oswana Fameli à frente do órgão.



Agenda

O presidente do SindSaúde ABC, Almir Mizito (PT), esteve em Brasília nesta semana para participar de encontros de entidades da enfermagem para brigar pela proposta da jornada de trabalho de 30 horas semanais e estabelecimento de piso nacional da categoria. Mizito, que tende a ser candidato a deputado na eleição do ano que vem, se reuniu com o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga.



Audiência

O procurador-geral de Justiça, Mario Sarrubbo, chefe do Ministério Público paulista, recebeu em seu gabinete a deputada estadual Carla Morando (PSDB), mulher do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). O secretário-executivo da PGJ, Fernando Pereira, e a promotora de Justiça Érica Pucci acompanharam da audiência.