São Caetano precisa de uma terceira via em uma próxima eleição, afirma Cicaroni

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 00:27



Ex-chefe de Gabinete em São Caetano e pré-candidato do Podemos ao Palácio da Cerâmica, Luiz Antônio Cicaroni vislumbra ocupar espaço de terceira via em eventual nova eleição na cidade. Cica, como é conhecido, foi lançado prefeiturável publicamente em evento do partido na quinta-feira.



Em junho, o Diário mostrou que a cúpula do Podemos anunciou oficialmente que Cicaroni seria o nome do partido em possível novo pleito em São Caetano. Atualmente, a cidade vive clima de instabilidade política à espera de desfecho jurídico sobre a validade dos votos do ex-prefeito José Auricchio Júnior (PSDB) – recurso tramita no TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Desde então, o município está sob o comando interino do vereador eleito Tite Campanella (Cidadania). “A cidade precisava de uma terceira via. Existe parcela significativa de votos brancos e nulos que precisa ser atraída”, explicou Cicaroni, ao mencionar polarização de eventual disputa entre o grupo pró-Auricchio e o do oposicionista Fabio Palacio (PSD), segundo colocado no pleito do ano passado. O saldo do ‘não voto’ em 2020 na cidade – soma de votos brancos, nulos e abstenções – chega a 47.904 votos. “Precisamos atrair essa parcela da população que não se sentiu representada por nenhum dos lados”, emendou Cicaroni, que foi aliado de Auricchio até o início do terceiro governo do tucano (2017-2020). Quando Tite assumiu o cargo, em janeiro, Cicaroni permaneceu no Palácio da Cerâmica, mas entregou o cargo quando foi anunciado candidato.



Cicaroni miminizou ainda possível aliança com opositores, como Palacio. “A candidatura (a prefeito) é para valer. Pelo o que eu entendi e ouço do Márcio (da Farmácia, deputado estadual e líder do Podemos na região) é que vamos até o fim. Acredito nele”, bancou.



Márcio, inclusive, esteve no evento em São Caetano. “O Podemos acredita que São Caetano pode sim ser muito melhor e resgatar a confiança na política, e por esse motivo acreditamos que a cidade merece uma candidatura que siga os princípios do Podemos, que por todo o nosso estado tem trabalhado para eleger prefeitos e vice-prefeitos que coloquem a população em primeiro lugar”, frisou o parlamentar.