Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



04/09/2021 | 00:01



A Prefeitura de Mauá encontrou uma forma inusitada de tentar alcançar os moradores com 18 anos ou mais que ainda não receberam nenhuma das doses das vacinas contra a Covid-19. A partir de segunda-feira a administração vai colocar na rua o ‘Carro da Vacina’, que vai circular pelos bairros e parar em pontos estratégicos para imunizar os munícipes adultos – pessoas com a segunda dose agendada até 15 de setembro podem antecipar a vacinação.

A estação de vacina volante será acompanhada por um carro de som e vai passar pelas principais vias da cidade, entre as quais Washington Luís, Estrada Adutora Rio Claro, Castelo Branco, Benedito Franco da Veiga, Barão de Mauá, Itapark, Brasil, Praça 22 de Novembro, entre outras.

O ponto de partida será a UBS (Unidade Básica de Saúde) Magini, às 9h, que abrirá neste dia até as 16h para atender a todos os públicos, em especial menores de 18 anos, assim como a unidade São João (as demais estarão fechadas em razão da emenda do feriado de 7 de setembro – Dia da Independência). Os adolescentes serão imunizados exclusivamente nestas unidades na segunda-feira.

De acordo com a Prefeitura. o pré-cadastro no site Vacina Já (www.vacinaja.sp.gov.br) é obrigatório, pois agiliza o atendimento. Somente serão imunizados os moradores do município e que apresentem o comprovante de residência em nome do morador, dos pais, ou do marido ou da mulher (com cópia da certidão de casamento para comprovar a união). Todos devem portar CPF e documento válido com foto (CNH ou RG).

Os menores de idade devem estar acompanhados de responsável e munidos da carteira de vacinação atualizada. Quem irá tomar a segunda dose não deve esquecer o comprovante da primeira.

A vacinação continua durante a semana nas 23 UBSs, das 9h às 15h30, e na tenda sanitária montada ao lado do terminal municipal (apenas para os maiores de 18 anos), das 17h às 20h. A partir de quarta-feira a vacina será aplicada em adolescentes que estudam nas escolas estaduais e privadas do município.

A Prefeitura reforça o pedido para as pessoas continuarem com os cuidados sanitários, usando máscara e mantendo a higiene das mãos frequentemente, além de evitar aglomeração. Durante a vacinação, a cidade está recolhendo doações de alimentos não-perecíveis na campanha Mauá na Luta Contra a Fome. A administração explica que a doação não é obrigatória, mas é importante porque os alimentos são direcionados para as pessoas que vivem na cidade em situação de vulnerabilidade.



CENÁRIO

Mauá tem o segundo pior desempenho na vacinação entre as cidades do Grande ABC – veja mais no Vacinômetro da página 3. Até ontem, de acordo com informações da Prefeitura, 91,7% dos moradores adultos receberam a primeira dose e apenas 39,7% retornaram para completar o esquema vacinal.