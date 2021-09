Ribeirão Pires começa dose de reforço na próxima quarta-feira

Da Redação

03/09/2021 | 20:57



A Prefeitura de Ribeirão Pires divulgou o cronograma de vacinação para os idosos que irão tomar a dose de reforço contra a Covid-19. O planejamento da Secretaria de Saúde prevê o início das aplicações para o próximo dia 08 de setembro, com a faixa-etária de idosos com 90 anos ou mais e, até o momento, o cronograma contempla os idosos com

70 anos ou mais, que irão tomar a vacina no dia 17/09, sexta-feira. Confira as datas e respectivos públicos:

08/09: Idosos com 90 anos ou mais

09/09: Idosos com 85 anos ou mais

13/09: Idosos com 80 anos ou mais

15/09: Idosos com 75 anos ou mais

17/09: Idosos com 70 anos ou mais

Para a imunização, será necessária a apresentação da carteirinha de vacinação de primeira e segunda dose na cidade

de Ribeirão Pires, documento com foto e número do CPF. A dose de reforço será destinada apenas àqueles que já tomaram a segunda dose há no mínimo seis meses.

A vacinação acontecerá no Complexo Ayrton Senna (Av. Prefeito Valdírio Prisco, 193), das 8h às 16h, tanto para pedestres

como em formato drive thru.