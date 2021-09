Do Diário do Grande ABC



03/09/2021 | 20:19



Pessoas que ocupam cargos públicos precisam entender que entre as suas atribuições está a prestação de contas. E que, ainda que estejam no topo da hierarquia, são servidores públicos. E, por isso, têm o dever de direcionar esforços para o atendimento das necessidades dos que as elegeram.

Quando herdam a posição de comando, seja pela vacância do posto ou por outras circunstâncias, precisam ainda mais ter como pontos cardeais a transparência e as boas práticas e, por estas duas virtudes, nortear os rumos de suas atuações.

Nas últimas semanas este vem mostrando série de polêmicas envolvendo o governo de São Caetano, que interinamente está sob a gerência de Tite Campanella. Problemas que vão desde o nepotismo, com um irmão atuando no Saesa (Sistema de Água, Esgoto e Saneamento Ambiental) e a ex-mulher na Fundação do ABC, até a licitação para compra de plantas ornamentais que poderá tirar R$ 4 milhões dos cofres municipais.

Tais denúncias não se devem à preferência por um ou outro personagem político. Nem mesmo por determinada corrente ideológica. Mas pelo simples fato de cumprir uma função social, que é informar. Emitir alerta à sociedade de que as coisas não estão funcionando como deveriam e que é necessário que sejam urgentemente mudadas.

Algumas entidades sérias e que pensam da mesma forma, como o Observatório Social de São Caetano, também se dedicam a essa causa e adotam a postura fiscalizadora. Entretanto, enfrentam duras restrições e precisam trilhar caminhos tortuosos para conseguir acesso a dados que, em nome da boa governança, deveriam ser obtidos com extrema facilidade.

Desde o início do ano, o grupo – apartidário e sem fins lucrativos – se aproxima de dez ações contra o mandato tampão de Tite.

É urgentíssimo que todos os moradores adquiram essa consciência cidadã. Que aprendam a exigir seus direitos, a cobrar o bom uso do dinheiro da municipalidade. Seja em São Caetano ou em qualquer outra cidade.