Juliette é acusada de plagiar os títulos de três músicas da banda 'Boogarins'

03/09/2021 | 20:01



A advogada e maquiadora Juliette Freire, que após vencer o Big Brother Brasil 21 iniciou a carreira de cantora, lançou na noite de quinta-feira, 2, o seu primeiro EP. O álbum Juliette chegou às plataformas digitais com recorde de pre-save no Brasil.

Porém, após o lançamento, a produção foi acusada de plagiar os títulos das músicas da banda Boogarins. O disco tem seis faixas, sendo que três delas levaram o mesmo nome da banda de rock goiana: Doce, Sei Lá e Benzin.

O assunto começou com os fãs da Boogarins, espalhou nas redes sociais e foi compartilhado pela banda, com a legenda "Absurdo". O perfil oficial dos roqueiros também compartilhou outros deboches, como o vídeo de Anitta, produtora do álbum, falando sobre a inspiração para o projeto, e uma "cutucada" dizendo que o vocalista da banda iria para o BBB 22.

"Juliette maior fã de Boogarins do Brasil", disse um seguidor. "Um pouco decepcionado com o EP da Juliette, pois realmente pensei que ela iria fazer versões das músicas do Boogarins", brincou um fã. Os fãs da banda estão agradecendo Juliette por impulsionar o indie rock brasileiro. "Falei com o Dinho, vocalista do Boogarins, e podemos notar que é isso mesmo, gostem ou não, Juliette segue alavancando o indie rock brasileiro", comemorou uma seguidora.

Procurada pelo Emais, a assessoria de Juliette Freire não retornou o contato até a publicação desta reportagem.

As seis canções inéditas chegaram às plataformas às 21h de quinta-feira e segundo sua assessoria, é a primeira amostra musical da cantora. "A música traduz sentimentos e dá sentido à vida. É a fala da alma. A música é uma forma poética de traduzir essa magia que é o ser humano. Eu sou louca por música e agora estou tendo o tempo e a oportunidade para me dedicar a esse sonho e eu fico grata demais", disse Juliette.

A artista é contratada da Rodamoinho Records, selo da Anitta, e a distribuição é da Virgin Music Brasil. Além de Doce, Sei Lá e Benzin, o EP traz as canções Bença, Diferença Mara e Vixe Que Gostoso.