EUA já repassaram US$ 100 mi à Louisiana para lidar com danos, diz Biden

03/09/2021 | 18:32



O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou que o governo norte-americano já repassou US$ 100 milhões em assistência de emergência à população do Estado de Louisiana, atingido pelo furacão Ida. "Estamos colocando US$ 500 nas contas bancárias das famílias assim que nos contatam", disse.

Segundo ele, sua gestão está trabalhando para restabelecer a energia em Louisiana o mais rápido possível.

"Faremos isso mais rápido do que quando houve o (furacão) Katrina", disse Biden, em coletiva à imprensa, acrescentando que duas pessoas já morreram enquanto trabalhavam para a retomada da energia, dado o perigo do trabalho.

Biden ainda reforçou que sua administração também está trabalhando para garantir disponibilidade de gasolina no estado e acesso à rede telefônica.