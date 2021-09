Motoristas enfrentam congestionamento rumo ao litoral para feriado prolongado

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/09/2021 | 18:17



Os motoristas que estão indo para o litoral paulista encontram trafégo congestionado no início da noite desta sexta-feira, véspera de feriado. Por causa do excesso de veículos nas vias, os pontos de lentidão vão do km 38 ao km 43, e do km 67 ao km 70. Pelo mesmo motivo, também há congestionamento no sentido São Paulo, do km 58 ao km 46.

Segundo a Ecovias, concessionária responsável pelo SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes), mais duas rodovias também apresentam congestionamento por causa do excesso de veículos, são elas: Rodovia Padre Manoel de Nóbrega, sentido pista norte da Imigrantes, do km 270 ao km 274 e a Rodovia Cônego Domênico Rangoni, sentido Guarujá, do km 270 ao 248.

Já as demais rodovias do SAI estão com movimento tranquilo. O tempo e a visibilidade na pista estão bons.

O SAI está em Operação Descida 7X3. Para a descida, o motorista pode utilizar a pista sul e norte da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.