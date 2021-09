Carro da vacina rodará por Mauá para imunizar os maiores de 18 anos; veja o roteiro

Da Redação

Em mais uma ação para ampliar o número de imunizados contra a Covid, Mauá coloca nas ruas nesta segunda-feira (06) o ''''carro da vacina''''. O veículo percorrerá a cidade, fazendo paradas para aplicar doses nos maiores de 18 anos. Pessoas com a segunda dose agendada até 15 de setembro podem antecipar a vacinação.

A estação de vacina volante será acompanhada de carro de som e vai passar pelas principais vias da cidade, entre as quais Washington Luís, Estrada Adutora Rio Claro, Castelo Branco, Benedito Franco da Veiga, Barão de Mauá, Itapark, Brasil e Praça 22 de Novembro.

O ponto de partida será a UBS Magini, às 9h, que abrirá neste dia para atender a todos os públicos, em especial menores de 18 anos, assim como unidsde da São João (as demais estarão fechadas em razão do feriado). Os adolescentes serão imunizados exclusivamente nestas unidades na véspera do feriado, das 9h às 16h.

O pré-cadastro no site Vacina Já (https://vacinaja.sp.gov.br/) é obrigatório, pois agiliza o atendimento. Somente serão imunizados os moradores do município e que apresentem o comprovante de residência em nome do morador, dos pais, ou do marido ou da esposa (com cópia da certidão de casamento para comprovar). Todos devem levar CPF e documento com foto (CNH ou RG).

Os menores de idade devem estar acompanhados de responsável e munidos da carteira de vacinação atualizada. Quem irá tomar a segunda dose não deve

esquecer o comprovante da primeira.

A vacinação continua durante a semana nas 23 UBSs, das 9h às 15h30, e na tenda sanitária ao lado do Terminal Municipal (apenas para os maiores de 18 anos), das 17h às 20h.

A partir de quarta-feira (08), a vacina será aplicada em adolescentes que estudam nas escolas estaduais e privadas do município.