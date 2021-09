5 curiosidades para celebrar o Dia da Amazônia

Redação

Em 5 de setembro é celebrado o Dia da Amazônia. A data presta uma homenagem à criação da Província do Amazonas por D. Pedro II, em 5 de setembro de 1850.

Com 4,196.943 milhões de km2 de área verde que se espalha por nove países (Bolívia, Brasil, Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Paraguai, Peru, Suriname e Venezuela), a Amazônia é a maior floresta tropical do mundo. Seu dia serve de alerta para preservar o ambiente e desenvolvê-lo como fonte de biodiversidade, algo fundamental para o futuro da humanidade.

Dia da Amazônia

Para comemorar o Dia da Amazônia, o hotel Cristalino Lodge, situado em Alta Floresta (MT), no sul da Floresta Amazônica, listou algumas curiosidades a respeito do bioma. Confira:

1. Qual é o tamanho da Amazônia?

Cerca que de 60% de todo o território brasileiro é ocupado pelo bioma amazônico, que se faz presente também em nove estados diferentes Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Maranhão, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. São cerca de 6,9 milhões de km², que abrangem, além do Brasil, diversos vizinhos da América do Sul. É ou não motivo suficiente para celebrar o Dia da Amazônia?

2. Como é a biodiversidade da floresta?

A Floresta Amazônica abriga a maior e mais diversificada biodiversidade do mundo. São inúmeras espécies de animais e plantas, muitas delas ainda não catalogadas. Acredita-se que cerca de 20% de toda a fauna do planeta viva na região. Destaque para algumas espécies endêmicas, como o gavião-real, o macaco-aranha-de-cara-branca e a suçuarana.

3. Maior que muito país

Se a Amazônia fosse um país independente, seria o 6º maior do mundo em extensão territorial. Não à toa, um terço de todas as árvores do mundo estão na região.

4. Qual é o maior rio do mundo?

Além de abrigar a maior bacia hidrográfica do mundo, com mais de 7 milhões de km², a floresta é palco do segundo maior rio do planeta, o Rio Amazonas, que está atrás apenas do Rio Nilo, no Egito. São 6.400 quilômetros de extensão e mais de 1.100 afluentes.

5. Por que é importante preservar a Amazônia

Nos últimos 50 anos, cerca de 17% de todo o bioma amazônico foi devastado por ações diretas ou indiretas do homem. São mais de 729.781,76 km² de áreas afetadas, incontáveis árvores ceifadas e espécies prejudicadas. É importante preservar a natureza e fomentar o turismo responsável. Que fica esse alerta não só no Dia da Amazônia, mas sempre.