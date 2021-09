Enquanto espera pelo Flamengo, Abel Ferreira aprimora parte tática do Palmeiras

03/09/2021 | 15:38



Com mais nove dias de preparação até o próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro, dia 12, contra o Flamengo, no Allianz Parque, o técnico Abel Ferreira concentrou seus trabalhos, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, no aprimoramento da parte tática do time do Palmeiras.

Com todo elenco à disposição, com exceção do goleiro Weverton, do lateral-esquerdo Piquerez e do zagueiro Gomez, que estão defendendo as seleções de Brasil, Uruguai e Paraguai, respectivamente, nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar, o treinador português orientou troca de passes, triangulações e finalizações.

O lateral-esquerdo Jorge, ainda sem data confirmada para estrear na equipe, ainda se recupera de uma operação sofrida no joelho esquerdo. O atleta, desta vez, fez apenas exercícios físicos e não participou das atividades com bola com o restante do elenco.

O elenco palmeirense volta a treinar neste sábado pela manhã na Academia de Futebol. Depois do período de paralisação por causa da Data Fifa, o Palmeiras vai ter duas disputas diretas com o Atlético-MG. Além da disputa do Brasileiro, competição na qual está em segundo lugar, quatro pontos atrás do adversário mineiro (35 a 39), o time ainda terá a semifinal da Copa Libertadores.