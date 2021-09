Kaley Cuoco e Karl Cook anunciam fim de casamento: Nossos caminhos nos levaram em direções opostas

03/09/2021 | 15:10



Kaley Cuoco e Karl Cook anunciaram em declaração para a revista People o fim de seu casamento. Os dois ficaram juntos por cerca de três anos.

Apesar de um profundo amor e respeito mútuo, percebemos que nossos caminhos atuais nos levaram em direções opostas. Nós dois compartilhamos muito de nossa jornada publicamente, então embora preferíssemos manter esse aspecto de nossa vida pessoal privado, queríamos ser francos em nossa verdade juntos. Não há raiva ou animosidade, muito pelo contrário. Tomamos essa decisão juntos por meio de um imenso respeito e consideração um pelo outro e solicitamos que você faça o mesmo, entendendo que não compartilharemos quaisquer detalhes adicionais ou comentaremos mais.

Flávio Bauraqui, de 55 anos de idade, assumiu o relacionamento com o arquiteto Helder Mendes em 2020. O momento foi muito especial na vida do ator, já que foi a primeira vez que ele falou abertamente sobre sua sexualidade. No entanto, o relacionamento também acabou não evoluindo e chegou ao fim. Em declaração ao jornal Extra, Helder explicou: Embora nossa história tenha sido maravilhosa, cheia de paixão e de conteúdo, decidimos seguir cada um a seu modo. Estou focado nos estudos da arquitetura e das artes cênicas. E, por essa razão, sem espaço para outros projetos que não sejam profissionais.