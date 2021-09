Luciano Huck relembra acidente do filho Benício: Vi Angélica se jogar no chão, gritando na porta do centro cirúrgico

03/09/2021 | 14:11



Luciano Huck, o aniversariante desta sexta-feira, dia 3, decidiu resgatar na memória o acidente que o filho Benício, na época com 11 anos de idade, sofreu na cabeça. No novo livro De Porta em Porta, o novo apresentador do Domingão, que completa 50 anos de idade, reviveu o episódio no capítulo que, segundo ele, é o mais aterrorizante e doloroso:

Como pais, Angélica e eu vivemos nossas horas de maior angústia e dor. [...] Essas lembranças ainda latejam e doem. [...] A queda de Beni instaurou o horror súbito. Angélica e eu ao lado da cama, destruídos, sem chão, sem rumo. [...] Vi minha mulher, a fortaleza da família, ajoelhada e rezando por mais de cinco horas sem parar. Vi uma mãe se jogar no chão de desespero, entre gritos e lágrimas, na porta de um centro cirúrgico. Senti minha vida perder o sentido em meio a tanto medo. Naquele momento, mais do que tudo, só queria estar no lugar do meu filho. Trocaria minha existência no mundo pela garantia de que ele estivesse bem, sem nem pensar duas vezes. [...]. Dizem que é na fraqueza que reconhecemos a nossa força. Hoje, amadurecido por fatos que não escolhi enfrentar, digo que é isso mesmo. [...]. Posso dizer, sem medo de errar, que o homem que sou, o Luciano que tem andado por aí, se sente melhor que o Luciano de ontem, graças a essas doses cavalares de espiritualidade, contou.

O acidente aconteceu em junho de 2019, quando a família estava de férias e o filho do casal decidiu praticar wakeboard, esporte aquático puxado por uma lancha ou jet ski. No entanto, por um deslize, Benício caiu e bateu a cabeça na prancha, o que resultou em um traumatismo craniano por não estar usando capacete. O garoto foi operado às pressas e, hoje, passa bem. Ufa!