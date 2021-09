SFN está em ótimas condições para suportar crescimento do crédito, diz BC

03/09/2021 | 13:36



O diretor de Regulação do Banco Central, Otavio Ribeiro Damaso, disse nesta sexta-feira que o Sistema Financeiro Nacional (SFN) está em ótimas condições para suportar crescimento do crédito nos próximos anos. "O sistema financeiro está hoje em uma posição sólida e superconfortável para ser a base e fomentar o crescimento econômico nos próximos anos. Todos os testes de estresse que fazemos no Banco Central nos dão pleno conforto", afirmou, em palestra sobre as "Bases para a retomada do crescimento da Economia Brasileira", em evento promovido pela Ordem dos Economistas do Brasil (OEB).

Ele enumerou todas as medidas de liberação de liquidez e capital tomadas pelo BC no ano passado, logo no começo da pandemia de covid-19. "O Banco Central foi superproativo no conjunto de ações que foram disponibilizadas para o setor financeiro, tentando eliminar qualquer fonte de ruído ou estresse no mercado que pudesse piorar ainda mais os efeitos da pandemia na economia. O setor financeiro teve total conforto para atravessar o pior momento da crise e suportar o lado real da economia nos meses seguintes", avaliou.

E completou: "Não faltou crédito e os recursos fluíram para todos", enfatizou. Damaso considerou que o sistema financeiro estava bem equacionado e preparado para o crescimento da economia que era esperado no ano passado antes da pandemia. "Todas as instituições estavam bem posicionadas para surfarem em uma onda de crescimento, com boas provisões. Por isso, o sistema financeiro não trouxe nenhum estresse adicional para a crise."