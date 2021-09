Veja como reservar mesa no Outback de forma online

Bianca Bellucci

Agora é possível reservar mesa no Outback de forma online e antes mesmo de sair de casa. A novidade foi anunciada nesta quinta-feira (2) e já está disponível para uso em todos os mais de 100 restaurantes da marca no Brasil. O serviço é feito via navegador, por meio de uma página dedicada criada pela Tagme. A seguir, você confere passo a passo como realizar o procedimento.

Primeiramente, você deve entrar na página virtual de reservas. Para isso, vá até o Instagram do Outback, acesse o link na bio e selecione “Faça uma reserva ou entre na lista de espera”. Selecione a cidade e a unidade do Outback em que você quer fazer a reserva. Dê um toque em “Fazer reserva de mesa”. Você deve preencher informações sobre a reserva. São elas: dia, horário, disposição no salão e número de pessoas. Ao terminar, aperte “Continuar”. Agora, será necessário fornecer quatro dados pessoais: nome, telefone, e-mail e data de nascimento. O gênero é opcional. Ao final, pressione “Reservar”. Pronto! Um e-mail será enviado para confirmar a reserva de mesa no Outback. Ele conterá um QR Code, que deverá ser apresentado no balcão.

