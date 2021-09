Volta Ciclística Internacional do Grande ABC retorna a Ribeirão Pires 12 anos depois

Da Redação



Ribeirão Pires recebe a 22ª edição da Volta Ciclística Internacional do Grande ABC, programada para o dia 12 de setembro. O mesmo local recebeu o evento há 12 anos e, curiosamente, quando o atual prefeito, Clóvis Volpi (PL), também era o responsável pela administração municipal. Um dos mais tradicionais eventos do calendário nacional, a Volta reunirá ciclistas de diversas categorias e terá seus circuitos e arenas montados na Avenida Prefeito Valdírio Prisco.

O presidente da Federação Paulista de Ciclismo, José Cláudio Santos, o Facex, ressalta a importância deste edição. “A satisfação é nossa de poder voltar a Ribeirão Pires. Especialmente neste momento de retomada dos eventos. Temos a certeza que será mais um grande evento, lembrando que os protocolos de segurança para o combate à Covid 19 seguem valendo”, disse.

As inscrições estão abertas, mas poderão ser realizadas somente até o dia 9 (não haverá inscrição no dia), com taxas de R$ 70,00 e R$ 35,00. A inscrição deverá ser feita no site oficial, www.fpciclismo.org.br, ou pelo link https://forms.gle/XqvsScRWz8JJcwnP8, onde os ciclistas poderão encontrar os boletos para confirmar a inscrição. As categorias Infanto Juvenil Masculino/Feminino, Juvenil Masculino/Feminino e Master D1/D2 têm direito a desconto de 50%, enquanto as categorias Kids Masculino/Feminino, Mirim Masculino/Feminino e Infantil Masculino/Feminino, como forma de incentivo, tera~o suas inscric¸o~es isentas.

O evento reunirá ciclistas de diferentes categorias, sendo que a Elite, Sub 23 e Open Master, todas do masculino, percorrerão 112 km, sendo 85 pelos municípios da região e mais dez voltas no circuito de 2,7 km na arena do evento. Serão quatro baterias ao longo do dia, com início às 8h, e a promessa é de muita disputa.

Os maiores vencedores da prova na Elite são Luciene Ferreira, que subiu ao topo do pódio em seis oportunidades (2005/2009/2021/2023/2015/2017) no feminino, e, entre os homens, há três bicampeões: Daniel Rogelin (1998/2012), Jean Coloca (2003/2005) e Francisco Chamorro (2006/2008)

A 22ª Volta Ciclística Internacional do Grande ABC 2021 é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo, com apoio da Prefeitura de Ribeirão Pires, pela Secretaria de Juventude, Esportes, Lazer, Cultura e Turismo (SEJEL), demais prefeituras da região e Polícia Militar do Estado de São Paulo.

