Kanye West é zoado por Peppa Pig após avaliação do novo álbum, Donda, entenda!

03/09/2021 | 13:11



Se engana quem achou que o ano de 2021 não poderia ficar mais estranho! Isso porque, após o lançamento do novo álbum de Kanye West, Donda, o rapper foi zoado por ninguém menos que o perfil oficial de Peppa Pig - sim, a porquinha cor de rosa dos desenhos animados - no Twitter depois que o álbum da personagem recebeu uma nota maior que a do artista!

Tudo começou quando um site norte-americano especializado em críticas musicais chamado Pitchfork atribuiu uma nota seis de dez ao lançamento do ex-esposo de Kim Kardashian. Até aí tudo bem, certo? Acontece que o mesmo veículo deu ao álbum infantil de Peppa um seis e meio - fazendo com que o perfil oficial da personagem fizesse a seguinte provocação nas redes sociais:

A Peppa não teve que promover eventos de escuta do álbum no estádio Mercedes-Benz para conseguir esse meio ponto.

A publicação se referia a série de eventos de pré-lançamento do álbum - um dos quais Kim Kardashian surgiu vestida de noiva - realizados por Kanye para alavancar o alcance de seu novo projeto.

No fim das contas, a página acabou deletando a postagem - mas os internautas fizeram questão de eternizar o momento por meio de prints e comentários.

Seria que Kanye ficou bravo com a situação?