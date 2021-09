Luísa Sonza fala sobre a pressão que sente quando está ao vivo: - As pessoas estão me xingando muito. A galera vai acabar comigo

03/09/2021 | 13:10



Luísa Sonza desabafou sobre os ataques que sofre na internet! Em entrevista ao podcast Pod Delas, a cantora revelou como se sente quando está ao vivo:

- Qualquer coisa na minha vida, que está ao vivo, eu fico pensando o tempo todo: As pessoas estão me xingando muito. A galera vai acabar comigo. Eu faço acompanhamento psicológico. Entendo que cada um entrega o que pode na vida. Se as pessoas estão me entregando isso, é porque elas também não estão bem. Aprendi a entender mais as pessoas. Talvez um dia eu possa não estar bem. Eu aprendi a ter empatia com o outro que está me atacando.

A artista também relembrou como foi o início de sua carreira:

- Eu achei no Instagram um assessor que trabalhava numa empresa, que tal pessoa estava lá. Eu ficava: Por favor! Olha aqui meus covers! É legal! Eu canto desde os sete anos [de idade]. Eu comentava nas redes de famosos: Gente, vejam o meu cover. Não era tanto de famoso, famoso. Eram de pessoas de redes de covers, neste nicho.

A cantora ainda abriu o jogo sobre seus relacionamentos:

- Nunca tive problemas com essas coisas. Nunca levei fora, essas paradas aí. Mas é porque eu namorei quase que minha vida inteira. Tive um relacionamento de três anos, um de cinco, e um agora de um. O de três anos foi no colégio.

Luísa também encantou os seguidores ao aparecer dançando em um vídeo no seu perfil do Instagram. A cantora fez a publicação na última quinta-feira, dia 2, e recebeu uma série de elogios:

Sua maravilhosa, escreveu Sabrina Sato.

Te amo, garota, comentou uma internauta.