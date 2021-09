Pousada em Cunha, no interior de São Paulo, tem pacotes especiais para o feriado

Redação

Do Rota de Férias



03/09/2021 | 12:57



Programado para a próxima terça-feira, o feriado prolongado que celebra a independência do País (comemorado em 7 de setembro), é uma ótima pedida para quem quer viajar. A Estância Climática de Cunha, no interior de São Paulo, desponta como uma opção perfeita para uma “escapada” nesse período. Ideal para quem busca sossego, conforto, contato com a natureza e muito charme, a Pousada Candeias preparou pacotes especiais para o feriado prolongado.

Feriado em Cunha, no interior de São Paulo

Os pacotes de quatro pernoites da pousada contemplam os chalés Standard (R$ 2.120), Superior (R$ 2.320) e Master (R$ 2.600). Os valores são para casal e incluem café da manhã.

Com 10 chalés privativos, o local abriga atrações como piscina climatizada, trilhas na mata e restaurante. Além de relaxar por lá, o viajante pode se planejar para explorar os principais pontos turísticos de Cunha. Entre eles estão o Parque Estadual da Serra do Mar (maior corredor biológico da Mata Atlântica no Brasil) e a subida de 2 km para a Pedra da Macela. O Lavandário e o Contemplário, conhecidos pelos campos de lavanda e plantas aromáticas, também são ótimas pedidas.

PLANEJE SUA VIAGEM

