Bárbara Evans revela que está grávida do primeiro filho com Gustavo Theodoro

03/09/2021 | 12:10



Bárbara Evans está grávida do primeiro filho com Gustavo Theodoro! A modelo deu a notícia em um vídeo publicado no seu perfil do Instagram nesta sexta-feira, dia 3.

Bárbara publicou o momento em que aguardava o resultado do teste de gravidez. Depois da confirmação, a modelo ainda gravou a recepção do marido com a notícia.

Vale lembrar que ela estava fazendo tratamento para engravidar através da fertilização in vitro.