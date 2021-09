Bruna Marquezine e Ricky Tavares aparecem coladinhos em foto com elenco de série

03/09/2021 | 11:10



Bruna Marquezine divulgou no Instagram Stories uma foto em que aparece coladinha com Ricky Tavares, com quem está gravando a série Maldivas, da Netflix.

Os dois posaram juntos com outros membros do elenco da produção do seriado. A imagem foi compartilhada originalmente por outra pessoa do grupo.

Está acabando, lamentou a atriz sobre as gravações da série.

Há algumas semanas, ela e Ricky foram clicados em clima de intimidade nos bastidores das gravações da série, levantando especulações sobre um possível affair entre eles, o que foi negado pelo ator.

Bruna estaria solteira desde o término com Enzo Celulari, que nunca foi confirmado pelos dois. Ricky também está solteiro desde o fim do namoro com Juliana Gorito, que fez parte do The Voice Brasil.