Artistas, personalidades e políticos lamentam morte de Sérgio Mamberti

03/09/2021 | 11:06



Desde as primeiras horas da manhã desta sexta-feira, 3, artistas, personalidades e políticos lamentaram a morte de Sérgio Mamberti, aos 82 anos, vítima de uma infecção nos pulmões. O ator estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior em São Paulo e teve falência múltipla de órgãos na madrugada desta sexta-feira, 3.

Ator, diretor e artista plástico, Mamberti deixou sua marca na dramaturgia brasileira no teatro, cinema e televisão. A tristeza pela morte dele é evidente nas redes sociais, onde diversas pessoas prestam homenagens. "Vai fazer muita falta este grandíssimo ator! Obrigado, Sérgio Mamberti", escreveu o humorista Marcelo Adnet.

O ator Cassio Scapin, fiel companheiro de Mamberti em Castelo Rá-Tim-Bum, também lamentou. "Hoje partiu @sergiomamberti ! Nosso Tio Vitor! Hoje partiu @sergiomamberti um homem, um artista que lutou pelo progresso e desenvolvimento da nação brasileira, com as armas que tinha, a cultura e a arte! Fará imensa falta a sua força! Nosso coração doído se despede com muita dor e uma grande salva de palmas! Bravos meu querido!".

A atriz Mika Lins também prestou uma homenagem: "Sérgio Mambert. Tão importante pra cultura brasileira. Sempre na frente das grandes lutas democráticas". A atriz, bailarina e coreógrafa Angela Dippe fez uma homenagem ao colega no Twitter e publicou uma foto do Dr Vitor, eterno personagem de Sérgio Mamberti em Castelo Rá-Tim-Bum. "Nosso Tio Vitor partiu", lamentou.

Políticos também lamentaram a morte de Sérgio Mamberti, como a deputada federal pelo PCdoB Jandira Feghali: "Mais um gigante da cultura se foi, nosso queridíssimo Sérgio Mamberti. Talento, generosidade e um amor imensurável à arte descrevem sua enorme contribuição à cultura brasileira. Sérgio Mamberti, presente!".

O filósofo Leandro Karnal, colunista do Estadão, escreveu no Instagram: "deixamos de ter o privilégio da companhia de Sergio Mamberti. Eu tinha acabado de ler o livro sobre ele com tantas imagens lindas da carreira. Era frequentador da minha casa e, no último telefonema, combinamos uma live sobre teatro. Ele cumpriu uma missão linda de vida e de arte. Meu mundo ficou um pouco menor", concluiu Karnal.