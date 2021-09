Matheus Silva Moreira

Especial para o Diário



03/09/2021 | 10:59



A Prefeitura de Santo André iniciou, na manhã desta sexta-feira (3), a aplicação da terceira dose da vacina contra a Covid em idosos com 90 anos ou mais. A primeira idosa a receber o imunizante foi a aposentada Fortunata Maria de Souza, 91 anos, moradora do bairro Las Vegas. Com isso, Santo André é a primeira cidade do Grande ABC a adotar a dose de reforço, antecipando o calendário estadual que prevê a imunização desta faixa etária a partir de segunda-feira.

Fortunata recebeu a primeira dose do imunizante Coronavac, produzida em parceria com o Instituto Butantan, no dia 8 de fevereiro e a segunda, no dia 1 de março. Dessa vez, o imunizante aplicado foi o da Pfizer. Seu filho, o também aposentado Josué Souza, 62, comenta da importância da dose de reforço, já que a mãe tem alzheimer. “Com essa terceira dose, ficamos mais seguros. No começo da pandemia ela teve suspeita, ficou internada em um hospital de campanha, mas não passou disso, não tivemos nenhuma surpresa desagradável”, comenta Josué.

Na ocasião, o secretário de Saúde de Santo André, Márcio Chaves ressaltou que a dose de reforço foi antecipada pelos estoques suficientes. “Isso só foi possível porque os moradores do município foram conscientes. Não tem como ter um avanço de vacinação se a população não colabora. Nesse primeiro momento, vamos vacinar acima de 90 anos, acamados e que estão em instituições de longa permanência”, completa Chaves.

Conforma apurado pelo Diário ontem, os munícipes contemplados com a imunização suplementar receberam as duas doses da vacina Coronavac até fevereiro e já estão com o quadro vacinal completo há mais de seis meses, portanto aptos para a nova aplicação. Agora, serão ministrados imunizantes da Astrazeneca e da Pfizer, e não doses da vacina chinesa, já que, segundo o prefeito Paulo Serra (PSDB), Santo André tem reservas desses dois imunizantes.

São Bernardo começa a imunização de pessoas com 85 anos ou mais amanhã.