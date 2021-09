Testamos: fone sem fio Lenovo Thinkplus Live Pods XT83 agrada pelo preço – R$ 135

Sérgio Vinícius

A reportagem do 33Giga nem sabia que a Lenovo fabricava fones. Ainda mais sem fio e do tipo “ear pods”. Até que o e-commerce chinês Banggood enviou para testes o modelo Thinkplus Live Pods XT83 –que tem preço médio, no site, R$ 135.

E, de forma geral, o Thinkplus Live Pods XT83 é bem parecido com o Haylou MoriPods, avaliado há alguns dias. O modelo é extremamente confortável (é possível ficar horas e horas com ele, sem incômodo) e agrada pelo preço – uma busca por “ear pods” nos principais e-commerce do Brasil retornam gadgets com preços médios acima dos R$ 1.000.

Outro ponto que agrada no Thinkplus Live Pods XT83 é a qualidade sonora. Ele não tem reforço nos graves, mas reproduz com correção músicas e tons de diversos estilos. Nesse quesito, o que desagrada o volume máximo, que é meio baixo. Além disso, ele não isola o ouvinte completamente dos ruídos externos.

Raio-X

Thinkplus Live Pods XT83

Conexão: Bluetooth 5.2

Porta de alimentação da caixa: USB-C

Duração da bateria: 24 horas (6 horas após uma carga única + 18 horas carregamento a partir da caixa).

Tempo de carregamento da caixa: aproximadamente duas horas

Peso: 3,9 gramas

Preço: a partir de R$ 135

O que empolga: qualidade sonora honesta, bom sistema de microfones, confortável, preço

O que desanima: botão touch sensível até demais e controle confuso, volume máximo é baixo, pode escorregar em movimentos bruscos

Um dos trunfos (e também uma espécie ponto negativo) do Thinkplus Live Pods XT83 é que é possível comandar 100% do fone por meio de toques em suas extensões. Um peteleco para a música. Outro, reinicia. Mais um, avança. É muito simples fazer tudo isso – o problema é decorar os comandos. São muitos e bastante similares. A curva de aprendizado leva dias, semanas ou até meses, de acordo com sua recorrência de uso.

Em resumo, o Thinkplus Live Pods XT83 é um bom – muito cumpridor – ear pod. Ainda mais se for considerado seu preço. Não é feito para quem procura um gadget de alta fidelidade musical ou deseja praticar esportes (ele escorrega da orelha, com moviementos bruscos). Mas para o dia a dia, reuniões e som para caminhadas e demais atividades cotidianas, vale o que pede.

