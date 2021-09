Da Redação

Do Diário do Grande ABC



03/09/2021 | 10:17



Na manhã desta quinta-feira (2), equipe da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicleta) do 10º Batalhão, prendeu um indivíduo por receptação pelo bairro Centreville, em Santo André. Após receber informações da equipe de monitoramento, de que um veículo roubado estaria em movimento pela região, os policiais prosseguiram até a região e encotraram o rapaz com o veículo em um lava rápido.

No local, ainda foram encontradas diversas placas de veículos, que constava no Copom como roubados. O proprietário do estabelecimento não soube informar a procedência do veículo, sendo detido e conduzido ao 3º Distrito Policial.