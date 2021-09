Neymar Jr. rebate críticas após insinuações sobre estar fora de forma: Estou no meu peso já

03/09/2021 | 10:10



Neymar Jr. parece ter se incomodado com os comentários sobre sua forma física durante o jogo Brasil x Chile, pelas eliminatórias da Copa do Mundo, na noite da última quinta-feira, dia 2.

Algumas horas após o fim do jogo, o jogador de futebol usou o Instagram para se pronunciar sobre o assunto. Com uma foto em campo, ele garantiu que está em seu peso e que a camisa que estava usando era um tamanho maior.

Jogamos bem? Não. Ganhamos? Sim. Então, fo***. Segue o baile. Seguimos fazendo história Obs: a camisa era G. Estou no meu peso, já. Próximo jogo peço camisa M, escreveu.

Durante férias em Ibiza com Bruna Biancardi, Neymar já havia chamado atenção ao aparecer sem camisa. Após as fotos viralizarem na imprensa internacional, alguns veículos comentaram sobre o físico do atleta.

A atuação do camisa 10 da seleção brasileira na saída de campo também deu o que falar. Após o apito final, Neymar foi escoltado por um segurança da seleção, mas não gostou muito da aproximação do profissional e o empurrou para longe, discutindo com ele para que não o segurasse.