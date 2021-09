Morre Célio Moreira, irmão de Cid Moreira, aos 89 anos de idade

03/09/2021 | 10:10



Célio Moreira, irmão mais novo de Cid Moreira, morreu aos 89 anos de idade. Segundo comunicado enviado pela assessoria de imprensa de Cid, a morte do locutor ocorreu na noite da última quinta-feira, dia 2, em Petrópolis, no Rio de Janeiro:

O irmão do Cid faleceu nesta quinta-feira, 2 de setembro de 2021.Célio Moreira enfrentava um câncer no intestino. Faleceu aos 89 anos de idade em Petrópolis, Rio de Janeiro. Devido a Covid-19, a cerimônia e enterro serão restritos.

Célio passou por uma cirurgia para tratar um câncer no intestino, mas não resistiu ao pós-operatório. Na Rede Globo, o locutor deu voz à Zebrinha, no Fantástico, personagem que falava sobre os resultados no esporte. Além disso, Célio também deu vida ao Sombra, locutor misterioso que dava notícias somente mostrando sua silhueta no Jornal de Vanguarda.

Cid Moreira se manifestou sobre a morte do irmão:

Perdi uma parte de mim. Meu irmão foi meu melhor amigo, parceiro de bons momentos. Célio cumpriu seu papel aqui na Terra. Foi um grande ser humano. Profissional talentoso, brilhou em importantes canais de comunicação. Vá com Deus, meu irmão, um dia nos encontraremos novamente.