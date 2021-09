Juros longos seguem em baixa após 'payroll' fraco e demais rondam ajustes

03/09/2021 | 09:50



Os juros futuros seguem em baixa após o relatório de emprego dos Estados Unidos de agosto, o "payroll", ter vindo mais fraco que o esperado, com criação de 235 mil empregos, ante estimativa de 750 mil a mais. Os longos chegaram a renovar mínimas pouco antes do resultado. O mercado também monitora a fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, em evento do Estadão/Broadcast. Às 9h35 desta sexta-feira, 3, o DI para janeiro de 2027 caía a 10,14%, de 10,20% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2023 marcava 8,67%, mesma taxa do ajuste de quinta-feira, e o para janeiro de 2022 estava em 6,865%, na máxima, de 6,881% na véspera.