Ator Sérgio Mamberti morre aos 82 anos de idade

03/09/2021 | 08:10



Sérgio Mamberti morreu na madrugada desta sexta-feira, dia 3, em São Paulo, aos 82 anos de idade. O artista estava internado em um hospital da rede Prevent Sênior. A informação foi confirmada por Carlos Mamberti, filho do ator, à CNN Brasil.

O ator, que estava intubado em decorrência de uma infecção nos pulmões, morreu em decorrência de falência múltipla de órgãos. Em julho deste ano, Mamberti também havia sido hospitalizado para tratar uma pneumonia e chegou a ficar na UTI. Após 15 dias, ele havia se recuperado e tido alta.

De acordo com Fabrício Mamberti, diretor da Globo e filho do ator, em declaração à colunista Patrícia Kogut, o ano do pai havia sido complicado:

- Este ano tem sido duro para ele. Já teve três internações. Na penúltima [em julho], teve uma pneumonia, resolveu e voltou para casa. Mas foram muitos remédios, e isso acabou afetando um pouco os rins dele. Ele passou três semanas em casa e começou a ter disfunção renal, o que alterou a pressão. Novamente, teve que voltar para a UTI. E, como fica numa posição sem muito movimento, novamente o pulmão começou a ter água e, com isso, se formou uma nova pneumonia.

Como artista, Mamberti teve uma carreira de destaque, colecionando inúmeros papéis e se tornando inesquecível ao interpretar o saudoso Dr. Victor do Castelo Rá-Tim-Bum. O ator também passagens por novelas consagradas, como Vale Tudo, de 1988, Anjo Mau, de 1998, Em 2013, fez parte da novela Flor do Caribe.

Em 2017, fez uma participação no sitcom Eu, Ela e um Milhão de Seguidores, do Multishow. Já no teatro seu último trabalho foi em O Ovo de Ouro, em 2019, enquanto no cinema lançou o projeto O Pastor e o Guerrilheiro, ainda em 2021. Em abril deste ano, ele lançou a autobiografia Sérgio Mamberti: Senhor do Meu Tempo, em falava sobre a vida pessoal.

O ator deixa os três filhos, Carlos, Fabrizio e Duda Mamberti, frutos da relação com Vivien Mahr, com quem foi casado entre 1964 e 1980. Ela morreu aos 37 anos de idade. Em 1982, ele passou a se relacionar com Ednardo Torquato, com quem viveu 37 anos até a morte do parceiro, em 2019.

